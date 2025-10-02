Марта Костюк зробить два кроки вгору у світовому реєстрі.

Українська тенісистка Марта Костюк на хардовому турнірі серії WTA 1000, який триває у Пекіні (Китай), здобула дві перемоги, але в 1/8 фіналу свої виступи завершила.

Костюк завершила виступи на великому турнірі у Китаї – не зуміла приборкати суперницю з топ-10

Костюк, нагадаємо, засмутила американка Джессіка Пегула, сьома ракетка світу, яка виграла у трьох сетах – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Марта вийшла на старт пекінського "тисячника", посідаючи 28-му позицію у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Вихід у четверте коло змагань у китайській столиці дозволить Костюк у новому реєстрі WTA піднятися на 26-те місце.

До речі, перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вже завершила сезон-2025, залишиться на 13-й позицій, а Даяна Ястремська, яка у Пекіні програла у першій же зустрічі, збереже за собою 31-ше місце.

Відомий гонорар Костюк за вихід у 4-й раунд турніру WTA 1000 у Китаї – сума може збільшитися