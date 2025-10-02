Аманда Анісімова гарантувала собі участь у WTA Finals 2025 року.

Американська тенісистка Аманда Анісімова, яка у світовому рейтингу посідає четверте місце, потрапила у коло учасниць Підсумкового турніру WTA поточного сезону.

Анісімова на турнірі серії WTA 1000, який зараз продовжується у Пекіні (Китай), вийшла у півфінал, здобувши у 1/4 фіналу перемогу у трьох сетах над італійкою Жасмін Паоліні (6:7 (4:7), 6:3, 6:4). Цей успіх і приніс Аманді путівку на WTA Finals 2025.

Цього сезону американка перемагала на турнірі WTA 1000 у Досі (Катар), а також грала у фіналах Вімблдону та Відкритого чемпіонату США.

Раніше учасницями Підсумкового турніру WTA 2025 року стали Аріна Соболенко, Іга Свьонтек та Коко Гофф.

WTA Finals 2025 відбудеться з 1-го по 8-ме листопада у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

