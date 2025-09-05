29-річна Еберг покинула розташування збірної Швеції через хворобу, повідомляє Fondo Italia. Збори команди проходять у горах Франції. Раніше Ганна також через хворобу пропустила італійський етап підготовки в червні.

"На жаль, мій збір у Франції вийшов значно коротшим, ніж планувалося. Через хворобу мені довелося зібрати речі і повернутися додому. Це не кінець світу, але плани доведеться змінити. Тепер треба подумати, якнайкраще підготуватись до сезону без висотних днів", – написала Еберг у своєму Instagram.

Тренер збірної Швеції Йоганнес Лукас не бачить проблеми у пропуску спортсменкою етапу підготовки, адже, за його словами, вона здатна швидко адаптуватися до умов високогір’я. До слова, цьогорічні перегони в рамках Олімпіади-2026 відбудуться в Антгольці на висоті 1600 метрів.

Варто відзначити, що Ганна Еберг ставала олімпійською чемпіонкою в 2018 та 2022 роках.

