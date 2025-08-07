Дмитро Скапінцев змирився, що закріпитися у американському баскетболі йому не до снаги.

Український центровий перебрався до Хапоеля Єрусалим, інформує прес-служба клубу. Контракт розрахований на один сезон з опцією продовження ще на один.

Шульга офіційно підписав контракт з Бостон Селтікс – є чітка стеля зарплати і кількості матчів

Скапінцев є вихованцем черкаського баскетболу, а останні 3 роки намагався закріпитися в США. Минулий сезон 27-річний українець провів у Лізі розвитку, де набирав у середньому 10 очок, 8,2 підбирання та 1,9 блок-шота за гру. У грудні 2023-го центровий дебютував на рівні НБА у складі Нью-Йорк Нікс, за який провів 2 матчі і був відрахований. Пізніше Скапінцев приєднався до Бостона, де обмежився трьома передсезонними матчами і також не втримався у ростері. Новий клуб Дмитра, Хапоель Єрусалим – гранд Ізраїлю та учасник Єврокубка.

До слова, нещодавно Скапінцев став одним з легіонерів, які не приїхали в табір збірної України на матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу, чим неабияк розчарували тренера та фанатів.

דמיטרו סקפינצב חתם בהפועל! ️

