"Один із сценаріїв – це відмовитися від території. Це несправедливо, але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може стати тимчасовим рішенням. Тимчасовим! Український народ ніколи не змириться з окупацією з боку Росії.

Росіяни знищили Фаворит-арену внаслідок обстрілів Херсона

Президент Володимир Зеленський може бути змушений ухвалити болюче рішення для досягнення миру. Чи обговорював він зі мною якісь деталі можливого врегулювання? Ні. Президент Зеленський робить це сам. Це не моя функція. Я несу відповідальність за столицю України, це серце країни, яка охоплена війною.

Щодо публічної сварки між Зеленським та Трампом у Білому домі у лютому... Гадаю, ключові питання між провідними політиками краще обговорювати без відеокамер", – цитує Кличка ВВС.

Онофрійчук змусила росіянку та білоруску слухати гімн України, а потім ще раз поставила їх на місце