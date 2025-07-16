Медіазаходи в Лондоні напередодні мегафайту українського і британського чемпіонів відбудуться в середу, 16 липня.

Івент розпочнеться не раніше 18:30 за київським часом. Його головною подією стане відкрите тренування за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

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Пряма трансляція медіазаходів запланована у вільному доступі на Youtube-каналі USYK17.

Українець Усик і британець Дюбуа ввечері 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні. Це буде реванш. У серпні 2023 року боксери вже зустрічалися в Польщі – той бій достроковим нокаутом у дев'ятому раунді виграв Усик.

Наразі Олександр Усик є володарем поясів WBC, WBA, WBO та IBO, а в Даніеля Дюбуа є пояс за версією IBF.

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