"Перш за все, вітаю Німеччину з виходом у півфінал. Я міг би почати говорити про те, що відбувалося на майданчику, з першої хвилини гри. Відбувалися дуже дивні речі. Мені шкода гравців, але я не хочу про це говорити, бо це може принизити їхню гру. Це відбувалося не лише в цьому матчі, а й протягом усього турніру.

Я знаю, що у нас є чудова суперзірка, Лука (Дончіч), але гравці навколо нього, їхні зусилля, це нелегко. Я маю на увазі, це дуже важко. Коли нас так не поважають, як сьогодні, це просто боляче. Мені боляче бачити, як гравці зараз страждають у роздягальні.

Я вважаю, що ми сьогодні грали в чудовий баскетбол. Я думаю, що ми були кращою командою. Мабуть, нам потрібно перепросити за те, що ми були такою брудною командою, заробили так багато фолів в останній чверті, особливо проти команди Німеччини.

Маємо те, що маємо. Ми програли. Я справді пишаюся цими хлопцями. Якби я міг просто привести сюди всіх 12 гравців, щоб вони отримали стоячі аплодисменти, я б це зробив. Те, що вони зробили цього літа, на цьому чемпіонаті, проти, гадаю, найкращої команди чемпіонату, німецької команди, з тими іменами, які вони мають, зі складом, який вони мають…

І переграти їх протягом усього матчу – це вже великий успіх. На жаль, нам не вдалося перемогти. Але я думаю, що ми можемо поїхати з цього чемпіонату з високо піднятою головою, навіть якщо не всі учасники нашої команди зможуть це зробити", – наводить слова Секуліча BasketNews.

