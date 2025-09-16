"Якщо брати виключно претендентів на золото, то в України головна претендентка на таку медаль – це Ярослава Магучіх.

Але, на мою думку, зараз дуже добре готовий Дорощук. Я вважаю, якщо він зможе на високому психологічному рівні підійти до старту, то спроможний зробити сенсацію. Олег на завершальних етапах Діамантової ліги виглядав дуже переконливо. Він демонстрував впевнені стрибки, що дає надію вірити в нього. Втім, ще можна вірити у якесь диво та сподіватися, що воно станеться на користь української збірної. Звичайно, тут мова не про Магучіх та Дорощука", – розповіла Кревсун у екслюзивному коментарі "Футбол 24+".

Олег Дорощук, нагадаємо, вийшов у фінал чемпіонату світу 2025 року в Токіо у стрибках у висоту. Він показав результат 2,25 метра. А ось українці Вадим Кравчук та Дмитро Нікітін крізь кваліфікацію не пройшли та завершили свої виступи.

Фінал у чоловічих стрибках у висоту розпочнеться 16 вересня о 14:35 за київським часом.

