Легендарний екс-хокеїст Домінік Гашек розкритикував Папу Римського Лева XIV за його чергову заяву, в якій очільник церкви підкреслив, що "війна в Україні продовжує сіяти смерть", але не спромігся назвати винуватцем Росію.

"Ваша Високоповажність! Подібними заявами ви досягаєте рівня Трампа в США та Орбана в Європі, двох найбільших прихильників російського імперіалізму та найбільшого злочинця у світі на цей час, Путіна. Ви чудово знаєте, що на Україну напали, і вона захищається.

Україна захищає свою країну та всю Європу від російського імперіалізму та тероризму. Якщо ви зацікавлені бути надійною людиною, тоді називайте речі абсолютно точними та чіткими. Візьміть для прикладу Папу Івана Павла II", – написав Гашек на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, легендарний чех після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно виступає проти окупантів й агітує за заборону громадянам країни-терориста займатися професійним спортом в цивілізованому світі.

