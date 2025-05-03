Даніель Дюбуа свято переконаний, що мав перемогти Олександра Усика у першому поєдинку 26 серпня 2023 року.

Британець та українець разом прийшли на інтерв'ю до іменитого журналіста Пірса Моргана. Дюбуа вкотре почав наполягати, що його удар нижче пояса у п'ятому раунді минулого бою був легальним, і рефері мав відраховувати нокдаун, а не давати Усику час на відновлення. Олександр оклигав та декласував Даніеля технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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Морган: Ти відчуваєш, що тебе тоді пограбували?

Дюбуа: Так, безумовно.

Морган: Ти вважаєш, що той удар у 5-му раунді був легітимним?

Дюбуа: Саме так, він пройшов. Ви не бачили, щоб він хапався за яйця. Він упав, і це був чистий нокаут.

Морган: Тобто ти думаєш, що ти його тоді нокаутував?

Дюбуа: Так.

Нагадаємо, реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на стадіоні Вемблі. Переможець стане новим абсолютним чемпіоном у хевівейті.

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