Як відомо, 19 липня у Лондоні та стадіоні Вемблі відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі (понад 90,7 кг) між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Після офіційного оголошення про реванш боксери провели традиційну дуель поглядів.

Усик пояснив, чому Дюбуа штовхнув його на битві поглядів: "Готувався до цього 22 роки"

На прес-конференції представник команди Усика, Сергій Лапін, зробив для Дюбуа подарунок. Він передав британцю надруковані правила боксу, де зображено силует людини та зони, куди можна завдавати удари у цьому виді спорту. Це викликало роздратування у Даніеля, який подякував фразою: "Ви – нудні лохи".

Нагадаємо, у першому поєдинку українець нокаутував суперника в дев'ятому раунді, однак Дюбуа переконаний, що у нього вкрали перемогу. Британець вважає, що відправив Олександра в нокдаун, а рефері замість того, щоб відрахувати 10 секунд, зарахував удар нижче пояса і дав Усику час на відновлення.