Українські гімнасти на чолі з олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим виступили з офіційною заявою щодо своєї участі в майбутньому чемпіонаті Європи. Вони заявили про небажання їхати на турнір без головного тренера збірної Геннадія Сартинського, якого національного федерація відсторонює від участі в чемпіонаті Європи.

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"Українська федерація гімнастики цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України – Сартинського Геннадія Людвиговича – від участі в чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди.

Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі з Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини", – йде мова зокрема у заяві, яку підписали Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.

Автори звернення заявили, що без Сартинського вони відмовляються брати участь у чемпіонаті Європи, проведення якого заплановано наприкінці травня цього року. Атлети додали, що команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики.

"Ми не будемо мовчки спостерігати, як Федерація розправляється з тими, хто справді працює. Ми – команда. І ми не дамо розірвати її зсередини", – додано у заяві.

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