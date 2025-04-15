Олімпійський чемпіон з гімнастики Олег Верняєв різко розкритикував Федерацію гімнастики України після успішного виступу на Всесвітній гімназіаді Володимира Головіна.

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"Прошу звернути увагу. Я вже не раз казав, що зростає новий вундеркінд для нашої збірної. Шкода, що у Федерації цього не помічають, але це вже зовсім інша історія. Я просто хочу показати нашого маленького героя та привітати з 6 золотими медалями з 7 можливих", – написав гімнаст у своєму Instagram.

Додамо, що молодий український спортсмен виборов золото у вільних вправах, вправах на коні, поперечині, паралельних брусах та кільцях. Також Головін завоював срібло в опорному стрибку.

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