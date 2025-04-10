Цими днями у Братиславі відбувається чемпіонат Європи з боротьби. Серед чоловіків у категорії до 74 кг перемогу здобув Чермен Валієв, який раніше представляв Росію, але тепер виступає за Албанію. У фіналі він здолав Заурбека Сідакова, який не зрікся "болотної" країни і не має права використовувати її прапор.

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Втім, у цій історії головною подією став не турнір, а церемонія нагородження. З невідомих причин Словаччина пустила на свою територію Міхаїла Маміашвілі – президента Федерації спортивної боротьби Росії. Більше того, саме ця істота нагороджувала медалістів категорії до 74 кг.

Коли дійшла черга Валієва, то Маміашвілі різко сказав щось в обличчя новому албанцю, а потім грубо почепив йому золоту медаль на шию. "В момент нагородження лисий називає чемпіона "зрадником" і грубо вішає медаль на шию борця. Як повідомляють наші хлопці зі збірної, які зараз перебувають на ЧЄ, за лаштунками конфлікт продовжився сутичкою. І тепер хай хтось скаже, що спорт поза політикою", – прокоментував епізод віце-президент Федерації спортивної боротьби АР Крим Імран Усеїнов. У бовдура Маміашвілі своя інтерпретація ситуації.

"Я привітав його з перемогою, побажав успіху. Може, він здивувався, що я нагороджую його. Бо ще рік тому, буквально за чотири місяці до Олімпіади, він був у нашій збірній. Національна команда його готувала, але сьогодні він під албанським прапором зі сльозами на очах. Може, його це збентежило?

Ось таким, як Чермен, яка різниця, який прапор? Сьогодні – албанський, завтра – болгарський. Це молоді хлопці, які, на жаль, не зовсім розуміють цінність прапора на своїх плечах.

Вони не розуміють відповідальності за країну, яка їх зробила та дала їм можливість. Так, іноді в непростих умовах, проте велика Росія зробила з них спортсменів. А так – албанський прапор їм в руки", – розповів Маміашвілі у коментарі "болотним" ЗМІ.