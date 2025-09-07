Велика аварія сталася на велогонці у південній Німеччині – постраждали близько 70 учасників
20 гонщиків отримали на Riderman серйозні ушкодження, декілька десятків отримали легкі травми.
Масштабна аварія за участю близько 70 спортсменів сталася у Бад-Дюррхаймі (земля Баден-Вюртемберг, Німеччина), повідомляє Bild.
За попередньою версією, ланцюгову реакцію з великим завалом спровокував один із велосипедистів. У підсумку одразу 25 постраждалих потрапили до лікарні, а решті медичну допомогу надавали на місці. Екстреним службам допомагали зокрема чотири рятувальні гелікоптери.
Riderman є відомою велогонкою серед аматорів у південній Німеччині. Вона приваблює сотні учасників. Цього року на старт вийшло близько 1200 учасників.
