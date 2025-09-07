Масштабна аварія за участю близько 70 спортсменів сталася у Бад-Дюррхаймі (земля Баден-Вюртемберг, Німеччина), повідомляє Bild.

За попередньою версією, ланцюгову реакцію з великим завалом спровокував один із велосипедистів. У підсумку одразу 25 постраждалих потрапили до лікарні, а решті медичну допомогу надавали на місці. Екстреним службам допомагали зокрема чотири рятувальні гелікоптери.

Riderman є відомою велогонкою серед аматорів у південній Німеччині. Вона приваблює сотні учасників. Цього року на старт вийшло близько 1200 учасників.

