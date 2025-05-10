Сахні заявив, що український чемпіон був іншим на прес-конференції з приводу майбутнього реваншу з Даніелем Дюбуа.

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"Я провів кілька прес-конференцій за участю Усика. Олександр не особливо багато говорить на прес-конференціях. Я провів прес-конференцію на поєдинок із Ф'юрі. Він тоді теж був небагатослівний. Він там чудив, підписував фотографії у Ф'юрі, але не було особливих пам'ятних слів, там було більше поведінки. Так ось його поведінка цього разу... Я побачив щось інше. Він просто не міг не говорити нічого. Йому довелося реагувати. Він говорив, що готовий до бою, говорив, що готовий навіть зараз, якщо потрібно. Йому довелося захищати цей інцидент з ударом нижче пояса.

Я припускаю, що з наближенням поєдинку ці нюанси з ударом нижче пояса підуть. Це було пройдено на цій прес-конференції та зустрічах зі ЗМІ. Далі буде все побудовано на новій версії Даніеля Дюбуа.

Думаю, він знає, що може його потрясти. Він хоче піти від цього удару нижче пояса. Я вважаю, є колективне розуміння цього. Це те, що трапилося. Це вже історія перед реваншем. З цим нібито покінчено, і зараз Даніель знає, що через два роки він уже інший боєць. Я вважаю, він вірить у те, що нокаутує Олександра Усика, тому що він готовий до цього", – розповів Сахні в коментарі Boxing Social.

Усик та Дюбуа провели перший бій у серпні 2023 року – його в 9-му раунді достроково виграв Олександр, якому в 5-му раунді британець завдав удару нижче пояса. Реванш заплановано на 19 липня в Лондоні.

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