– Можна Вас запитати про порівняння Олександра Усика з Мухаммедом Алі? Багато розмов зараз про це.

– Ніхто не зрівняється з Мухаммедом Алі. Ніхто. У Мухаммеда Алі був особливий підхід до відпрацювання своєї стратегії, він ставився до цього дуже серйозно, і кожен його удар був ефективним. Він завжди буде моїм чемпіоном.

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– Що сталося б у фентезійному бою між Мухаммедом Алі та Олександром Усиком?

– Саме так, це фентезі. Так говорили й про те, що Майк Тайсон зробив би з Мухаммедом Алі. Я знаю, що Тайсон виглядав би, як Санні Лістон. Він сильний. Він може вдарити тебе, але треба влучити. Алі не стояв би на місці, – сказала Халіла Алі в коментарі для Seconds Out.

Нагадаємо, що у своїй кар'єрі Мухаммед Алі провів 61 бій: він добув 56 перемог (37 нокаутів) та програв 5 раз.

У 2018 році Олександр Усик виграв Кубок імені Мухаммеда Алі в крузервейті, побивши росіянина Мурата Гассієва. Цей трофей йому вручала особисто вдова легендарного американського боксера.

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