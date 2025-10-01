Міжнародна автомобільна федерація (FIA) змінила ліміт швидкості на піт-лейн на Гран-прі Сінгапуру, повідомляє Racing News 365.

Піт-лейн на трасі Марина-Бей завузький, тому там, як відомо, діяло обмеження швидкості у 60 км/год. Ця норма мала запобігти травмам механіків під час можливих зіткнень болідів або від уламків машин. Однак за такої швидкості пілоти втрачали багато часу під час піт-стопу. Крім того, за сухої погоди команди зазвичай використовували лише один піт-стоп, а не два, як могло бути. Задля досягнення різноманітності, вирішено швидкості на піт-лейн збільшити до 80 км/год замість 60 км/год.

За задумом, рішення FIA має додати інтриги перегонам з погляду стратегії.

