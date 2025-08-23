Після виклику від Френсіса Нганну Деонтей Вайлдер готовий провести бій з камерунцем, повідомляє Sky Sport Boxing.

Екс-чемпіон світу хоче бій з Усиком – раніше у команді українця про такий поєдинок говорили

39-річний американець може провести бій проти Нганну у 2026 році.

Нагадаємо, що обидва боксери билися з Тайсоном Ф'юрі. Нганну програв Циганському королю в 2023 році, а Вайлдер провів аж 3 легендарні поєдинки проти британця – двічі програв і одного разу була зафіксована нічия.

Востаннє Вайлдер виходив на ринг 27 червня, коли переміг Тайррелла Херндона. Нганну востаннє боксував 8 березня 2024 року проти Ентоні Джошуа. Камерунець тоді програв і вирішив повернутися в UFC.

Deontay Wilder is open to a 2026 fight with Francis Ngannou ️ pic.twitter.com/NymnYIsMkW — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 23, 2025

