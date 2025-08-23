Вайлдер обрав нового суперника – він хоче битися з іншою жертвою Ф'юрі
Деонтей Вайлдер відповів на виклик Френсіса Нганну.
Після виклику від Френсіса Нганну Деонтей Вайлдер готовий провести бій з камерунцем, повідомляє Sky Sport Boxing.
39-річний американець може провести бій проти Нганну у 2026 році.
Нагадаємо, що обидва боксери билися з Тайсоном Ф'юрі. Нганну програв Циганському королю в 2023 році, а Вайлдер провів аж 3 легендарні поєдинки проти британця – двічі програв і одного разу була зафіксована нічия.
Востаннє Вайлдер виходив на ринг 27 червня, коли переміг Тайррелла Херндона. Нганну востаннє боксував 8 березня 2024 року проти Ентоні Джошуа. Камерунець тоді програв і вирішив повернутися в UFC.
