"Безперечно, бій з Ей Джеєм відбудеться… Ми все ще в процесі перемовин, ми все ще активні, і ми обов'язково зустрінемося.

Можливий бій Усик – Паркер уже викликає відмови – є перші незгодні на його проведення

Знаєте, у боксі відбувається багато чудових речей, різні люди видають прекрасні бої. Всьому потрібен слушний час, я з нетерпінням чекаю на свій новий шанс.

У мене вже немає часу робити жодних кроків назад. Знаєте, у нас є стратегічний план, який ми розробили, і ми його дотримуємося. Я ветеран у цій справі, але мені подобається кожен аспект в боксі", – цитує Деонтея Вайлдера Seconds Out.

Нагадаємо, що Вайлдер 28 червня переміг Тіррелла Херндона (24-5, 15 КО) технічним нокаутом.

Екс-чемпіон світу Вайлдер знищив суперника, але виграв під свист невдоволення – ВІДЕО