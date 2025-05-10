Василь Ломаченко востаннє бився у травні минулого року

Промоутер Боб Арум у коментарі Boxing Scene заявив про те, що чинний чемпіон світу у легкій вазі за версіями IBF і IBO втретє став батьком.

У компанії Top Rank висловилися про майбутнє Ломаченка: "Чи потрібен йому титул?"

Утім, за словами представника Василя Ломаченка, плани боксера щодо продовження кар'єри залишаються невідомими.

"Гадки не маю, чи повернеться Ломаченко", – заявив Арум.

У 37-річного Ломаченка було двоє дітей – син Анатолій (2011 р.н.) та донька Вікторія (2013 р.н.).

Свій останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року – виграв у Джорджа Камбососа з Австралії, що принесло йому титули IBF і IBO в легкій вазі.

Ломаченко продовжує вперто святкувати "9 мая" і написав пафосний допис російською мовою