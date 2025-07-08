Валуєва засудили до 15 років – російський екс-хокеїст також отримав вирок від українського суду
Хмельницький суд заочно засудив Миколу Валуєва та Владислава Третьяка.
Депутати Держдуми РФ Микола Валуєв та Владислав Третьяк отримали свої заочні вироки за звинуваченнями у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомляє Главком з посиланням на "болотні" ЗМІ.
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Колишній боксер Валуєв був засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Екс-хокеїст Третьяк отримав ідентичний вирок. Також у списку фігурують інші депутати Держдуми.
Нагадаємо, що і Валуєв, і Третьяк після завершення своїх спортивних кар'єр доєдналися до політичної партії кремлівського диктатора Володимира Путіна. Обидва активно підтримують злочинну агресію РФ проти України.
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