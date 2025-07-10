51-річний Валуєв озвучив наратив кремлівської пропаганди, поділившись думкою про те, що український суд засудив його заочно до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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"Навіть не реагую на подібні новини. Це як сайт "Миротворець". Україна визнає заслуги, зокрема депутатів Держдуми РФ, у поверненні Криму додому, в Росію. Не розумію тільки, яке майно вони збираються конфіскувати у мене. Якийсь гротескний штрих у цьому обвинуваченні.

Чи буду якось у юридичній площині реагувати? Невже ви серйозно про це питаєте? Усе, що відбувається там, до юридичної площини не має жодного стосунку. У них навіть президент не легітимний", – заявив Валуєв у коментарі російським ЗМІ.

Як відомо, разом із Валуєвим вирок за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України отримав у минулому хокейний голкіпер Владислав Третьяк. Обидва є прихильниками антиукраїнської позиції кремлівського диктатора Володимира Путіна і входять до його політичної партії.

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