Після поєдинків, які відбулися 2 серпня, госпіталізували двох боксерів: Шігетоші Котарі та Хіромасу Уракаву. Пізніше обидва померли у лікарні через субдуральну гематому. Спортсменам було всього по 28 років.

Відомий боксер помер після бою за титул чемпіона WBC

"Ми негайно почнемо роботу над усім, що можемо, зокрема над розслідуванням і з’ясуванням причин та вжиттям заходів на майбутнє", – наводить слова голови JBC Хагівари Міногу The Ring.

Чиновники вивчатимуть вплив згону ваги та інших чинників, які можуть спричинити трагічні наслідки, як з Котарі та Уракаву. Крім того, комісія ухвалила рішення про скорочення титульних боїв OPBF та WBO Asia Pacific з 12-ти раундів до 10-ти.

Трагедія після вечора боксу 2 серпня є не першою для Японії за останній час. 23-річний Казукі Анагучі помер приблизно через місяць після поразки у бою з Сейї Цуцумі, який відбувся 26 грудня в Токіо. А Гінджіро Шігеока досі залишається в комі після того, як отримав черепно-мозкову травму в поєдинку з Педро Тадураном 24 травня.

Ще один японський боксер помер після травм, отриманих у бою