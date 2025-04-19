"Я пам'ятаю, коли ми билися, це було схоже на жалючу силу, це не був справжній удар.

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Я не відчував удари – це були наче ляпаси. Вони були дуже жалючі, швидкі та гостріші. Але я думаю, що тепер він набрав більше ваги, тому вони будуть сильнішими, він вміє нокаутувати", – цитує Джойса The Gossip Wirenews.

Нагадаємо, Джойс відомий тим, що у 2020 році нокаутував суперника Усика Даніеля Дюбуа. Щобільше, у 2013 році британцю дісталось і від Олександра – українець переміг Джойса під час турніру World Series Boxing.

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