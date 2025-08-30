В Україні будуть проводитися офіційні змагання з ампфутболу.

29 серпня, у День памʼяті захисників України, відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з ампфутболу, повідомляє прес-служба УАФ.

На урочистому відкритті змагань були присутні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та інші. Підтримати гравців завітав і абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

В чемпіонаті братимуть 10 команд з різних регіонів країни, а саме: МСК Дніпро (Черкаси), Покрова АМП (Львів), Шахтар Сталеві (Донецьк), Буревій (Київська область), Вінниця АМП (Вінниця), Титани (Житомир), ФК Бартка (Івано- Франківськ), Вікінги (Тернопіль).

Переможець турніру представлятиме Україну у Лізі чемпіонів EAFF (Європейська федерація футболу для осіб з ампутацією) у 2026 році. Перший раунд чемпіонату відбудеться 30-31 серпня. Матчі транслюватимуться в прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO та на YouTube-каналі УАФ.