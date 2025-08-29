Президент ММА-промоушена UFC Дана Вайт розповів, що є остаточна домовленість щодо проведення турніру ліги у стінах Білого дому.

Стала відома дата, коли відбудеться бій UFC в Білому Домі – Трамп вже дав свою згоду

Вайт заявив, що івент відбудеться 4 липня 2026 року – у День незалежності США.

Дана Вайт у спеціальному зверненні зізнався, що у найближчі два тижні з’явиться повна інформація щодо майбутнього турніру у резиденції президента США, обов’язки якого зараз виконує Дональд Трамп.

Dana White says the UFC White House event is officially on



"White House fight is ON. I will have more details on that in the next couple weeks. We got it done today."



@danawhite pic.twitter.com/EaBpWgASu0 — Championship Rounds (@ChampRDS) August 29, 2025

Українець жорстко нокаутував суперника і вийшов у фінал супертурніру UFC – ВІДЕО