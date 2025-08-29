В UFC підтвердили проведення івенту у Білому домі – відомо, коли він відбудеться
Дана Вайт поділився останніми новинами щодо організації історичного турніру.
Президент ММА-промоушена UFC Дана Вайт розповів, що є остаточна домовленість щодо проведення турніру ліги у стінах Білого дому.
Вайт заявив, що івент відбудеться 4 липня 2026 року – у День незалежності США.
Дана Вайт у спеціальному зверненні зізнався, що у найближчі два тижні з’явиться повна інформація щодо майбутнього турніру у резиденції президента США, обов’язки якого зараз виконує Дональд Трамп.
