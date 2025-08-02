Золота медалістка Олімпійських ігор-2024 в Парижі Шакеррі Річардсон була заарештована в США, повідомляє The Athletic.

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25-річна американська легкоатлетка звинувачується в нападі на власного хлопця, бігуна Крістіана Коулмена.

В аеропорту міста Сієтл в легкоатлетки виник конфлікт з Коулменом. Працівники поліції на камерах побачили, як Річардсон схопила рюкзак свого хлопця та вирвала його, а потім не давала Крістіану пройти. Згодом Шакеррі агресивно притиснула Коулмена до стіни та почала кидати в нього підручні предмети.

Поліція оперативно відреагувала на конфлікт та затримала легкоатлетку. Наступного дня після інциденту Річардсон звільнили з-під варти.

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