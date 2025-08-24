Футболіст Арсеній Єрошевіч з аматорської команди Русская общіна з Щелково, що в Московській області, став жертвою нападу в нічному клубі з боку футболіста іншого аматорського колективу Дизель.

Сутичка трапилася через декілька годин після зустрічі команд на футбольному полі, в якій Єрошевіч відзначився голом. Унаслідок інциденту 20-річний футболіст дістав удар по голові та впав на асфальт, знову вдарившись головою. Після цього Єрошевіча, який перебував уже без свідомості, нападники добили ногами.

Футболіст із відкритим переломом черепа, гематомою головного мозку і переломом гортані потрапив до лікарні. Там він пролежав тиждень, а 24 серпня помер, не приходячи до тями, повідомляють російські ЗМІ.

Нападників на футболіста нібито вже затримали.

Скончался футболист любительского клуба "Русская община Щелково"Арсений Ерошевич,на которого напали у ночного клуба 17 августа



Как видно на видео, его избили несколько человек, один из ударов привёл к падению и тяжёлой травме головы. Спортсмен впал в кому и не смог прийти в себя pic.twitter.com/zJ6kmlcrjv — Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) August 23, 2025

