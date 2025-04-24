Кричущий випадок на болотах ще раз пояснює, чому російських спортсменів треба тримати подалі від цивілізованого світу.

В Росії батько побив суддю з фігурного катання / Фото з соцсмереж

У російському Єкатеринбурзі стався гучний скандал під час дитячих змагань з фігурного катання. Батько спортсменки Адоніс Міроєв побив суддю та тренера з фігурного катання Михайла Слободчикова. Причиною агресії стало непотрапляння його доньки донька в призери.

Онофрійчук розлютила росіян, відмовившись від спільного фото – ганебні заяви олімпійської чемпіонки

Після нападу постраждалого забрала швидка допомога. Щобільше, жертва вже встигла написати заяву у поліцію і зняти побої.

Зазначається, що Адоніс не вперше провокував конфлікти, але раніше обходилося словесними суперечками та матом. Загалом у Мироєва три доньки, які займаються фігурним катанням. Проблеми почалися, коли дівчатка почали брати участь у змаганнях.

Україна вимагає переглянути рішення щодо допуску росіян на чемпіонат Європи з дзюдо – офіційна заява