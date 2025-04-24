В Росії батько побив суддю з фігурного катання, бо його донька не посіла призове місце – крінж дня
Кричущий випадок на болотах ще раз пояснює, чому російських спортсменів треба тримати подалі від цивілізованого світу.
У російському Єкатеринбурзі стався гучний скандал під час дитячих змагань з фігурного катання. Батько спортсменки Адоніс Міроєв побив суддю та тренера з фігурного катання Михайла Слободчикова. Причиною агресії стало непотрапляння його доньки донька в призери.
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Після нападу постраждалого забрала швидка допомога. Щобільше, жертва вже встигла написати заяву у поліцію і зняти побої.
Зазначається, що Адоніс не вперше провокував конфлікти, але раніше обходилося словесними суперечками та матом. Загалом у Мироєва три доньки, які займаються фігурним катанням. Проблеми почалися, коли дівчатка почали брати участь у змаганнях.
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