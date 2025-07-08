"На чемпіонат світу з фехтування допустили росіянок, яких я пам’ятаю ще з Олімпіади-2016. Обидві – офіцерки армії РФ. Обидві – в обіймах Путіна. На десятках фото – в погонах, з медалями від Кремля. З усмішками – у ті дні, коли гинуть наші діти.

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Їх впустили. Просто так. Не "нейтральних". Не тих, хто засудив війну. А солдат країни-агресора. У той час, коли в Україні щодня падають ракети. Коли ми ночуємо в паркінгах. Коли ховаємо друзів. А нам кажуть: "спорт поза політикою".

Це не спорт. Це – зрада. FIE – ви допустили військових. Тих, хто уособлює все, проти чого мав би стояти спорт. І це ганебно. І найболючіше – те, що ти нічого не можеш із цим зробити. Ти можеш лише висловити свою позицію. Але світ давно вже навчився не чути, коли на кону великі гроші", – написала Кравацька у своєму Instagram.

Згідно з рішенням FIE на світовій першості можуть брати участь Софія Велика, яка має звання майора російської армії, лейтенант Яна Єгорян та прапорщик Ольга Нікітіна.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з фехтування відбудеться з 22 по 26 липня у Тбілісі (Грузія).

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