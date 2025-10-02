Вадим Гутцайт розповів про плани на Зимові ігри у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Президент НОК України Вадим Гутцайт поділився очікуваннями щодо кількості українських представників на зимових Олімпійських іграх 2026 року, де чемпіонів та призерів будуть визначати у 16 видах спорту.

На сьогодні Україна має 18 ліцензій у чотирьох видах спорту, а Гутцайт в ефірі телемарафону Єдині Новини заявив, що кількість представників ще збільшиться у понад два рази.

"Хочемо, щоб було більше 40 ліцензій. На сьогодні маємо 18, ще йдуть змагання, де їх можемо здобути. Складно йде (процес здобуття ліцензій), бо під час повномасштабної війни і готуватися, і психологічно важко. На мою думку, 40-45 ліцензій буде, щоб наша команда була представлена на зимовій Олімпіаді", – цитує Гутцайт Суспільне Спорт.

Україна вже має 10 ліцензій (по п'ять у чоловіків та жінок) у біатлоні за заліком Кубка націй сезону-2024/25. Ще п'ять ліцензій є в лижних перегонах, дві – у гірськолижному спорті, одна (неіменна квота) – у фігурному катанні, яку у вересні виборов фігурист Кирило Марсак у чоловічому одиночному катанні.

Україна ще може вибороти ліцензії у стрибках з трампліна, скелетоні, сноубордингу і лижному фристайлі. Остаточний розподіл квот у цих видах спорту буде зроблений у січні наступного, вже олімпійського, року.

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні Україна мала 46 ліцензій.

