Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (24-0, 15 КО), поділився думками про те, що голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх не зацікавлений проводити поєдинок українського чемпіона проти Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

"Щодо заяви Туркі, це їхнє шоу, і вони мають повне право вирішувати, хто і коли буде битися. Абсолютно зрозуміло, що Туркі сам ухвалює ці рішення. Олександр вже провів два дивовижні бої з Тайсоном Ф’юрі в Саудівській Аравії, все було зроблено на найвищому рівні. Ми вдячні за це", – сказав Лапін.

Усик отримав попередження від боса WBO щодо наступного суперника: "Я маю грати за правилами"

На запитання, що команда робитиме далі, Сергій Лапін відповів, що подальші кроки будуть залежати від намірів самого Олександра Усика.

"Усі ці рішення є частиною робочих процесів. Команда діятиме виходячи з ситуації та побажань чемпіона", – наводить слова Лапіна World Boxing News.

Нагадаємо, WBO санкціонувала бій між Усиком та Паркером. Президент організації заявив, що українець буде позбавлений титулу, якщо не проведе захист титулу. Водночас Ring Magazine повідомляв, що Riyadh Season і Sela не зацікавлені в організації поєдинку між Усиком і Паркером.

Усик зберіг за собою перше місце в авторитетному рейтингу P4P – у топ-10 більше немає нікого з надважкого дивізіону