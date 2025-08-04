Директор команди Олександра Усика – Сергій Лапін – заявив, що вони не відкидають ідею з проведенням поєдинку проти американського боксера Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

"Бій з Вайлдером потенційно можливий. Однак треба зважати на всі обставини. Він зараз не є обов’язковим претендентом на бій з Усиком. Однак Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі. Також він непередбачуваний і небезпечний", – цитує Лапіна World Boxing News.

Відомий мексиканський тренер закликав Усика не залишатися у боксі та назвав причину для цього

Нещодавно Деонтей Вайлдер нокаутував маловідомого американця Тірелла Герндона. Перемога над Герндоном стала для Вайлдера першою за три роки.

Нагадаємо, "Бронзовий бомбардувальник" був чемпіоном світу WBC у 2015-2020 рр., однак починаючи з лютого 2020 року Вайлдер програв 4 поєдинки з 5. Американець двічі поступався Тайсону Ф'юрі, а також програвав Джозефу Паркеру (одноголосним рішенням суддів) та Чжану Чжилею (нокаутом).

Красюк заінтригував заявою про причини припинення співпраці з Усиком: "Я відчув імпульс"