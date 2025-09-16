"Коли приїхав хореограф (Ростислав Синіцин – прим.), першою моєю ідеєю була пісня Джамали "1944" у дуже крутій оркестровій обробці. Але не зрослося. Ми поговорили з тренерським штабом, з Ростиславом і зупинилися на тому, що, напевно, це "не на часі". (Мовляв), треба катати в олімпійський сезон щось просте, фігурне, класичне – те, що всі катали.

Не хотіли ризикувати, тому що ми не знаємо, які люди сидітимуть у суддівській бригаді, які вони мають політичні погляди. Якби я їхала до Пекіна, це – (участь) "росіянців" під нейтральним прапором. Можливо, будуть якісь провокації, проблеми з музикою. Не скажу, що в мене не було вибору, але я дослухалася до авторитету, до того, що кажуть дорослі люди.

Це залишається моєю мрією. Я трошки маю кримськотатарське коріння й дуже полюбляю цю пісню ще з Євробачення. Вона мала розкрити мене взагалі з іншого боку. Я відчуваю цю музику й слова. Те, що відбувалося тоді (у 1944 році), відбувається й зараз", – сказала Спесівцева для Суспільне Спорт.

До слова, в підсумку Таїсія Спесцівцева виступала під "Аранхуеський концерт" Хоакіна Родріґо і танго "Yo soy María" Астора П'яццоли. Проте на змаганнях українка посіла останнє, 21-е місце.

