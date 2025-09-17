Матільда Феррарі пішла з життя в юному віці.

15-річна талановита фігуристка Матільда Феррарі загинула у місті Джустіно (Італія), коли вона разом з подружками йшла до школи, повідомляє Onet Sports.

Життя юної спортсменки обірвалося на пішохідному переході – Матільду збила вантажівка. Дівчина отримала невідкладну медичну допомогу, але мала травми, які виявилися несумісними із життя.

За даними свідків, Феррарі та решта дівчат перейшли через вулицю на червоне світло. Матільді це вартувало життя. Дівчата, ймовірно, поспішали на шкільний автобус.

Матільда Феррарі вважалася в Італії однією з найталановитіших юних фігуристок.

