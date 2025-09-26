Офіційні джерела у Міжнародному союзі ковзанярів (ISU) повідомили, що повернення росіян у фігурне катання поки що обмежено їхньою участю у кваліфікаційному олімпійському турнірі, який, нагадаємо, нещодавно відбувся у Пекіні, інформують росЗМІ.

Як відомо, за підсумками останнього етапу кваліфікації на Олімпіаду-2026 росіяни Аделія Петросян та Пьотр Гуменнік завоювали олімпійські ліцензії. На підставі таких результатів у Росії активно почала розповсюджуватися інформація щодо найближчого повернення її представників на чемпіонати світу та Європи.

Російських фігуристів відсторонено від участі в міжнародних змаганнях, починаючи із березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну.

