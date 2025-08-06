Спортивна школа на Київщині вшанувала пам'ять Олексія Джунківського, який загинув, захищаючи мирних людей під час російської окупації.

"В Ірпені встановили меморіальну дошку у пам’ять про Янгола спорту – відомого спортсмена і дитячого тренера, майстра спорту міжнародного класу з боксу Олексія Джунківського, який загинув від рук загарбників на початку російської навали.

Пам’ятний знак відкрили у день народження Олексія на фасаді спортивної школи, де він виховував юних спортсменів. Олексій Джунківський був знаним боксером, дев'ять років виступав за збірну України. Після завершення кар'єри став тренером.

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У 2022 році, коли російські війська намагалися прорватися до столиці, він залишився в окупованому Ірпені, щоб допомагати місцевим жителям та евакуювати людей. Олексій загинув, захищаючи тих, хто ховався у боксерському спортзалі, де він багато рокув виховував молодь.

На церемонії відкриття були присутні близькі, друзі Олексія Джунківського, його вихованці, представники спортивної спільноти та жителі Ірпеня, які прийшли віддати шану Герою.

У пам'ять про тренера, який у ці дні мав би відсвяткувати 43-річчя, у Бучі відбувся боксерський турнір, що зібрав понад сто молодих спортсменів", – зазначили в Спортивному комітеті України.

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