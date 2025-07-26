В Ірландії загорівся паб Макгрегора – боєць прокоментував інцидент
25 липня у пабі відомого бійця UFC Конора Макгрегора Black Forge Inn сталася пожежа.
Паб Макгрегора в Дубліні загорівся, повідомляє The Irish Times. Полум'я було загашено місцевою пожежною службою, під час інциденту ніхто не постраждав. Наразі поліція Дубліна проводить розслідування.
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Працівник пабу Black Forge Inn заявив, що приміщення загорілося внаслідок "несправності електромережі". Інформацію про пожежу прокоментував сам Макгрегор, спортсмен заявив, що заклад вже відкритий для відвідування.
"Паб сьогодні відкритий для роботи, друзі. Ти не простелиш його навіть з ракетницею. На ньому немає жодної плями, він бездоганний", – йдеться в повідомленні.
Конор Макгрегор придбав приміщення у Дубліні у 2020 році за 2 мільйони євро, а пізніше витратив 1 мільйон євро на ремонт. Цікаво, що у 2022 році заклад Макгрегора зазнав нападу зловмисників, тоді в приміщення пабу кинули саморобну вибухівку.
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