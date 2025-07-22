Звістку про смерть Винокурова-молодшего повідомила офіційна сторінка Велосипедного спорту України в Facebook.

Екс-тренер збірної СРСР підтримує Росію та готовий йти воювати в Україну

Кирило Винокуров долучився до лав Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну. Він служив у 3-й штурмовій бригаді.

Винокуров-молодший був активним представником велосипедної спільноти України. Він тренувався у рідному Харкові та вчився у Львівському училищі фізичної культури.

Андрій Винокуров, батько Кирила, двічі був бронзовим призером чемпіонату Європи та один раз срібло континентальної першості.

У Кирила Винокурова залишилася маленька донька.

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