"Усику його не перемогти": британський боксер назвав супертяжа, який домінуватиме 10 років
Британський боєць напівважкої ваги Ліндон Артур висловився щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою.
"Усику 38 років. Так, він на вершині зараз, але це вже віковий боксер. Якщо Усик хоче бою з Ітаумою, то зараз найкращий час, йому варто зробити це, як колись робив Флойд, вийшовши на бій проти молодого Канело. Тут така ж ситуація. Якщо Мозес стане більш зрілим, то його вже не побити.
Ітаума домінуватиме 10-15 років. Не думаю, що знайдеться багато боксерів, які взагалі пройдуть з ним всі раунди. Однак Ітаумі невигідно битися зараз з Усиком та ризикувати", – сказав Артур в інтерв'ю Pro Boxing Fans.
У своєму останньому поєдинку Мозес Ітаума вже в першому раунді нокаутував відомого британського боксера Ділліана Вайта. Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Аш Шейх заявив, що хотів би побачити бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою.
