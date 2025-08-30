"Усику 38 років. Так, він на вершині зараз, але це вже віковий боксер. Якщо Усик хоче бою з Ітаумою, то зараз найкращий час, йому варто зробити це, як колись робив Флойд, вийшовши на бій проти молодого Канело. Тут така ж ситуація. Якщо Мозес стане більш зрілим, то його вже не побити.

"Усик заслужив бути чемпіоном, але найкращим я його не вважаю": відомий супертяж розповів, як перемогти українця

Ітаума домінуватиме 10-15 років. Не думаю, що знайдеться багато боксерів, які взагалі пройдуть з ним всі раунди. Однак Ітаумі невигідно битися зараз з Усиком та ризикувати", – сказав Артур в інтерв'ю Pro Boxing Fans.

У своєму останньому поєдинку Мозес Ітаума вже в першому раунді нокаутував відомого британського боксера Ділліана Вайта. Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Аш Шейх заявив, що хотів би побачити бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою.

Команда Паркера не чекає на бій з Усиком – українець коментувати ситуацію не захотів