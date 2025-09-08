Усику спрогнозували у Великій Британії бій з чемпіоном світу у важкому дивізіоні
Едді Хірн розповів про своє бажання щодо чергового поєдинку українця Олександра Усика.
Британський промоутер Едді Хірн зізнався, що має плани організувати бій між абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону Олександром Усиком та австралійцем Джеєм Опетайєю – чемпіоном світу у першій важкій вазі.
"Люди продовжують говорити про перехід Джей Опетайї у надважкий дивізіон, і я думаю, що він повинен це зробити. І я думаю, він це зробить. Але йому ще багато чого потрібно зробити у першій важкій вазі.
Якщо він зможе стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, то думаю, що він зможе побитися з Олександром Усиком. Який це буде бій! Абсолютний чемпіон надважкого дивізіону проти абсолютного чемпіона першої важкої ваги", – розповів Хірн в інтерв’ю The Stomping Ground.
