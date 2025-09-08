Британський промоутер Едді Хірн зізнався, що має плани організувати бій між абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону Олександром Усиком та австралійцем Джеєм Опетайєю – чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Усик може втретє зустрітися із Джошуа – відомо, коли ймовірний такий бій

"Люди продовжують говорити про перехід Джей Опетайї у надважкий дивізіон, і я думаю, що він повинен це зробити. І я думаю, він це зробить. Але йому ще багато чого потрібно зробити у першій важкій вазі.

Якщо він зможе стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, то думаю, що він зможе побитися з Олександром Усиком. Який це буде бій! Абсолютний чемпіон надважкого дивізіону проти абсолютного чемпіона першої важкої ваги", – розповів Хірн в інтерв’ю The Stomping Ground.

"Факт залишається фактом": промоутер Джошуа оцінив удар Усика, який нокаутував Дюбуа