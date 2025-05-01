Український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у важкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) був визнаний найкращим боксером минулого року за версією Асоціації американських журналістів.

BWAA (Асоціація американських журналістів) обрала Олександра Усика найкращим боксером 2024 року в надважкому дивізіоні. Нагороду українцю вручив Тео Лопес під час церемонії нагородження у Нью-Йорку.

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Минулого року Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі, спочатку перемігши "Циганського короля" у травні та ставши першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті у XXI столітті. А у грудні Олександр взяв гору над Ф'юрі ще й у поєдинку-реванші.

Цікаво, що менеджер Усика, Егіс Клімас, також отримав нагороду від BWAA. Наразі український чемпіон готується до другого поєдинку з Даніелем Дюбуа, який має відбутися 19 липня на Вемблі у Лондоні. Тренувальний табір Олександра запланований в іспанській Валенсії. Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом у серпні 2023 року.

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