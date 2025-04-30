– Президент США Дональд Трамп намагається досягти мирної угоди, але в рамках цієї угоди зараз вважається, що Україна повинна буде дозволити РФ зберегти значну частину територій, які вона незаконно захопила. Як ви до цього ставитеся?

– Це маячня. Це повна дурня. Слухайте, у нас може бути багато спірних місць. Але чому Росії все можна, а решті світу — ні? Це нісенітниця. Наш світ живе правдою. У нас є своя земля. Чому ти забираєш мою країну? Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка.

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– Що б ви хотіли, щоб зробив президент Дональд Трамп?

– Будь ласка, зупиніть війну в Україні.

– Але не віддавати РФ ці території?

– Ні. Звичайно, ні. Це наша територія. Це земля моєї країни. Це мій народ, – відповів Олександр Усик в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на зустріч 28 лютого привіз пояс Олександра Усика в подарунок Дональду Трампу, але не вручив його через суперечку з американським лідером. Після конфлікту в Овальному кабінеті титул українця так і залишився в Білому Домі.

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025

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