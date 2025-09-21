Боксер Олександр Усик та воротар Бенфіки Анатолій Трубін зустрілися на вулицях Бенфіки.

Анатолій Трубін поділився в Instagram фото зустрічі з боксером Олександром Усиком.

Усик оцінив перспективи бронзового призера ЧС-2025 Жасана: "Господь так усе премудро влаштовує"

"Коли сила й людяність зустрічаються в одній людині – це істинне чемпіонство. Радий знайомству, Олександре!" – підписав фото український воротар Бенфіки.

Зустріч двох українських зірок відбулась просто на вулицях Лісабона. Усик, ймовірно, залишився у Португалії ще на кілька днів після участі у футбольному матчі легенд, який відбувся 16 вересня.

Усик зіграв у матчі легенд і зазнав розгрому – український чемпіон не ризикнув обігрувати Пепе один в один >