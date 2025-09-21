Усик зустрівся з Трубіним в Португалії – український воротар Бенфіки не стримав захоплення: "Радий знайомству"
Боксер Олександр Усик та воротар Бенфіки Анатолій Трубін зустрілися на вулицях Бенфіки.
Анатолій Трубін поділився в Instagram фото зустрічі з боксером Олександром Усиком.
"Коли сила й людяність зустрічаються в одній людині – це істинне чемпіонство. Радий знайомству, Олександре!" – підписав фото український воротар Бенфіки.
Зустріч двох українських зірок відбулась просто на вулицях Лісабона. Усик, ймовірно, залишився у Португалії ще на кілька днів після участі у футбольному матчі легенд, який відбувся 16 вересня.
