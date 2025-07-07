Олександр Усик розповів, що проведе ще два поєдинки.

Об'єднаний чемпіон суперважкого дивізіону Олександр Усик заявив, що наближається момент, коли він поставить крапку у своїй професійній кар'єрі та повісить рукавички на цвях.

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"Бог дає мені можливість – я її використовую. Моя мета – втретє стати абсолютним чемпіоном. Я люблю бокс, я люблю тренування, я люблю важкі тренування.

У мене залишилося два поєдинки: із Дюбуа і хто буде далі – не знаю", – розповів Усик в інтерв'ю екс-чемпіону світу Карлу Фремптону для DAZN Boxing.

Як відомо, 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться реванш між Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. У серпні 2023 року Усик виграв у Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді.

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