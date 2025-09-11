Олександр Усик поділився очікуваннями від одного з найгучніших боїв року – поєдинку між американцем Теренсом Кроуфордом та мексиканцем Канело Альваресом, який відбудеться 13 вересня у США.

Потенційний суперник Усика оцінив свої шанси в бою проти українця: "Я можу розгромити всіх"

Український супертяж, який раніше неодноразово називав Кроуфорда найкращим боксером сучасності, знову висловив свою підтримку американцю.

"Я скажу, що Теренс переможе. Дуже розумний боксер, багато вміє в рингу. Альварес, звичайно, більший і потужніший, відмінний боксер. Але в цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда", – цитує Усика TalkSport.

У разі перемоги Кроуфорд увійде в історію як перший боксер, який здобуде звання абсолютного чемпіона світу одразу у трьох різних вагових категоріях.

У команді Усика прокоментували рішення WBO та відреагували на сумніви у травмі українця