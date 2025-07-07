Українець зробив емоційний анонс за два тижні до реваншу проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Усик заговорив про завершення кар'єри – зізнався, скільки боїв ще планує

Усик опублікував світлину, де він велично розкинув руки і стоїть перед кількома екранами. На них зображене дитяче фото Олександра з мамою, а також визначні моменти кар'єри. "Дивись, мамо, я вмію літати! 2 тижні до Беззаперечного", – написав український чемпіон.

Нагадаємо, 19 липня Усик на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні зустрінеться з Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.