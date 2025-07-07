Усик зробив потужний анонс реваншу з Дюбуа за абсолют: "Мамо, дивись!"
7 липня 17:25 - Читати іншою мовою
Олександр Усик налаштовується на черговий великий момент у своїй кар'єрі.
Українець зробив емоційний анонс за два тижні до реваншу проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
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Усик опублікував світлину, де він велично розкинув руки і стоїть перед кількома екранами. На них зображене дитяче фото Олександра з мамою, а також визначні моменти кар'єри. "Дивись, мамо, я вмію літати! 2 тижні до Беззаперечного", – написав український чемпіон.
Нагадаємо, 19 липня Усик на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні зустрінеться з Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.
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