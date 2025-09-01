Чинний абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) взяв участь у зйомках реклами бренду одягу Stone Island.

Разом з Усиком у ролику були задіяні виконавиця Chy Cartier, італійський актор Алессандро Боргі та інші.

Stone Island – італійський бренд чоловічого одягу, заснований у 1982 році Массимо Ості в Раварино, неподалік Модени.

Усик на нещодавній реванш з Даніелем Дюбуа виходив у спеціальній куртці Stone Island, яка була створена саме для такого моменту.

