Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Олександра Усика, заявив, що українець має намір дотримуватися зобов'язань щодо захисту титулів, які у нього є.

"У нас є пояс WBO – перший чемпіонський титул для Олександра. У нас є правила. Нам потрібно поговорити з командою, а наступний суперник – це Паркер. Проведення цього бою не в Саудівській Аравії? Подивимося, де ми його проведемо і що буде далі", – цитує Лапіна Seconds Out.

Усик, як відомо, 19 липня в Лондоні виграв нокаутом у Даніеля Дюбуа і став вдруге абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

Паркер, як відомо, є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. Всесвітня боксерська організація вже зобов’язала Усика провести перемовини з представником Нової Зеландії щодо титульного бою. Втім, Олександр попросив відтермінування через травму спини та отримав його.

